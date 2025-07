Najlepsze filmy 2025 jak do tej pory. Krytycy i widzowie ocenili [RANKING]

fot. Apple Original Films // Warner Bros.

Reklama

Pierwsza połowa 2025 roku mogła się podobać miłośnikom filmów. Jak zwykle nie brakowało wysokobudżetowych produkcji oraz mniejszych tytułów należących do kina artystycznego. Wiele z nich zyskało dużo uznanie w oczach krytyków, ale również widzów. Które filmy szczególnie zapadły w pamięć kinomaniakom?

Czytaj więcej: Najlepsze seriale pierwszej połowy 2025 roku. Jak ocenili je krytycy i widzowie? [RANKING]

Przedstawiamy dwa rankingi najlepszych filmów 2025 roku. W pierwszym z nich znajdują się produkcje ocenione przez krytyków w serwisie Rotten Tomatoes, a kolejność wyznacza ich "świeżość" (pozytywne opinie) wyrażona w procentach. Są to tytuły, które otrzymały Certyfikat Świeżości, czyli mają co najmniej 75% "świeżości" i przynajmniej 5 recenzji od krytyków z Topu. Ponadto dany tytuł musi mieć ponad 40 recenzji w przypadku filmów z ograniczoną dystrybucją i co najmniej 80 recenzji przy światowej dystrybucji. Nie jest zaskoczeniem, że na szczycie znalazły się mniej komercyjne tytuły. Warto dodać, że w zestawieniu są też takie produkcje, które miały premierę w zeszłym roku na festiwalach, ale dopiero w 2025 roku weszły do szerszej dystrybucji, jak np. Jak zostałam perliczką. W rankingu nie brakuje też dużych produkcji, jak F1: Film, Thunderbolts* czy Mission: Impossible - The Final Reckoning. Wzięto też pod uwagę te filmy, które zadebiutowały tylko na platformach streamingowych, jak Mountainhead czy Pod przykrywką.

Z kolei w drugim rankingu znajdziemy te same filmy, co powyżej, ale według średnich ocen widzów z serwisu IMDb. W nawiasach dla porównania podaliśmy też procentowe wyniki na podstawie Popcornmeteru (oceny widzów) z Rotten Tomatoes.

Jak oceniacie te rankingi? Których tytułów zabrakło, a które powinny zająć wyższe lub niższe miejsca? Dajcie znać w komentarzach.

Najlepsze filmy 2025 roku - ranking krytyków

75. Queen of the Ring – 73% Zobacz więcej Reklama

Najlepsze filmy 2025 roku - ranking widzów