Strażnicy Galaktyki 3 - James Gunn nie chciał Thora w filmie. Taika Waititi na ratunek!

Oryginalny plan Jamesa Gunna na Strażników Galaktyki 3 nie uwzględniał ani Thora, ani zakończenia Endgame. Reżyser w rozmowie z Rolling Stone przyznał, że gdy zgodził się na nakręcenie filmu, nie wiedział nawet, że Avengersi skończą się w ten sposób. Na szczęście Taika Waititi, twórca Thor: miłość i grom, zajął się tym problemem za niego. Zobaczcie sami.

Przypominamy, że w finale Avengers: Endgame do Strażników Galaktyki dołączył bóg piorunów. Jednak w Thor: miłość i grom wyjaśniono, jak ich drogi się rozeszły. Właśnie do tego odnosi się James Gunn.

Zdecydowali się na to zakończenie w trakcie montażu. I nie wiedziałem, że takie będzie. Film miał premierę zaraz po tym, jak zgodziłem się na kolejnych Strażników Galaktyki. I nie miałam za wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o Endgame. Gdy pojawiło się w kinach, moja reakcja była: "Co do ch****y teraz zrobię?". Właśnie wtedypowiedział mi, że Taika zrobi film o Thorze i będą tam Strażnicy. Zareagowałem: "Dzięki Bogu!". Jeśli mam być zupełnie szczery, Thor nigdy nie miał być w tym filmie. Taika wziął to na siebie. Dzięki niemu mogłem zacząć film bez Thora.