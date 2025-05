Ironheart to nie Iron Man. Aktorka wyjaśnia różnice

fot. Marvel

Promocja nadchodzącego serialu Ironheart, którego premiera odbędzie się na Disney+ pozostawia wiele do życzenia i w Internecie panuje przekonanie, że Marvel po prostu rzucił serial na pożarcie krytyków i nie ma wielkich nadziei. Dominique Thorne robi jednak, co może i opowiada o swojej bohaterce. Co będzie ją różnić od Iron Mana?

Dominique Thorne poruszyła ten temat w rozmowie z magazynem SFX. Zaczęła od przyznania, że kontrast pomiędzy Riri Williams, która jest bardzo logiczną i wierzącą w naukę osobą a The Hood, czyli magicznie obdarzonym Parkerem Robbinsem, będzie bardzo ważny dla ich relacji. Podkreśliła też, że Ironheart to nie Iron Man:

To jasne, że ona nie jest Tonym Starkiem. Nie ma miliardów dolarów na koncie. Nie ma żadnych zasobów. Nie ma nawet mentora. Co będzie dla niej znaczyło pojawienie się w jej życiu The Hood; szczególnie w momencie, gdy jest tak odsłonięta i wrażliwa?

Ironheart - co wiadomo o serialu?

Ironheart dzieje się po wydarzeniach z Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu i stawia naprzeciw siebie magię i technologię, kiedy to Riri Williams (Dominique Thorne) - młoda, genialna wynalazczyni i studentka MIT - powraca do rodzinnego Chicago. Ma ona swój własny pomysł na tworzenie zbroi, inspirowany legendarnym Iron Manem. Jednak w pościgu za ambicją poznaje tajemniczego, czarującego Parkera Robbinsa zwanego również jako The Hood.

Do obsady serialu należą również Lyric Ross, Regan Aliyah, Alden Ehrenreich, Manny Montana, Matthew Elam i Anji White.

Premiera została zaplanowana na 25 czerwca 2025 roku na platformie streamingowej Disney+.

