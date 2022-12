Aktorzy, którzy domagali się uśmiercenia postaci. Rozpaczliwe prośby o śmierć

fot. materiały prasowe

Wycofanie bohatera z ulubionej produkcji zawsze boli. Choć dla fanów taka sytuacja jest ciężka do zrozumienia, aktorzy mają własne pobudki, by wprowadzać drastyczne zmiany w scenariuszu. Wielu artystów decyduje się na taki ruch, kierując się bardzo często osobistymi sprawami. Wielokrotnie to właśnie prywatne życie i własne priorytety zmuszają aktorów do wystosowania prośby o przedwczesne uśmiercenie granego bohatera. Ma to na celu rozwiązanie kontraktu i wyjście artysty z danego projektu.

W poniższej galerii zdjęć miejsce odnaleźli aktorzy, którzy zwrócili się do twórców o usunięcie ich wcieleń z serialu lub filmu. Zestawienie uwzględnia również sytuacje, w których artyści już w trakcie negocjacji narzucili warunek śmierci postaci lub przyspieszyli cały proces. Powodów takiego działania było wiele: od własnego rozwoju, przez niezadowolenie produkcją, aż po prywatne sprawy. Sprawdźcie sami, którzy artyści zapragnęli uśmiercić swojego bohatera. Czy zgadzacie się z ich decyzją?

Aktorzy, którzy domagali się uśmiercenia postaci