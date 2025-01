Grał młodego Anakina Skywalkera zanim wycofał się z aktorstwa. Dziś jest wdzięczny fanom Star Wars

fot. Lucasfilm

Rok 2024 był ważny dla Lucasfilm oraz całej franczyzy Star Wars, ponieważ obchodzono 25. rocznicę premiery filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo. Jednak nie wszyscy celebrowali to wydarzenie - podobnie jak Jake Lloyd, który wcielił się w młodego Anakina Skywalkera.

Jak wyjaśniła jego matka w marcu, aktor przez ostatnie dekady zmagał się z poważnymi problemami psychicznymi. Ujawniła, że u jej syna zdiagnozowano schizofrenię, a przez osiemnaście miesięcy przebywał w ośrodku rehabilitacji psychicznej. Kończąc swój pobyt, Lloyd udzielił wywiadu Claytonowi Sandellowi - temu samemu dziennikarzowi, który rozmawiał z jego mamą.

Jake Lloyd - co dzieje się u aktora?

Obecnie Lloyd przebywa w innej placówce rehabilitacyjnej, gdzie "nadal jest leczony, ale zasadniczo może wchodzić i wychodzić, kiedy chce". Sandell uświadomił aktorowi miłość, jaką teraz otrzymuje od fanów Gwiezdnych Wojen, na co ten odparł:

- Doświadczenie, jakie miałem z fanami, jest natychmiastowo terapeutyczne. W zasadzie nadal takie jest. To pomocne dla ludzi i zdrowe. Nie jest to coś, czego bym się bał.

Choć Jake nie występuje już na konwentach, przyznał, że nadal interesują go treści związane z uniwersum Star Wars. Wśród nich jest serial Ahsoka oraz gry wideo, takie jak Star Wars: The Old Republic czy The Force Unleashed.

Mama Jake'a dodała, że faktycznie jego stan psychiczny uległ poprawie, co przyniosło ulgę zarówno jej, jak i całej rodzinie.

Mroczne widmo - film dostępny na Disney+.

