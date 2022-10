To wstęp do faszyzmu - legendarny Alan Moore ostro krytykuje popularność kina superbohaterskiego

Fot. Materiały prasowe

Alan Moore, wielokrotnie nagradzany autor komiksów, odniósł się do dużej popularności kina superbohaterskiego. Przewidywał złe skutki takiego obrotu spraw już wcześniej, gdy dorośli widzowie ustawiali się w długich kolejkach, by zobaczyć filmy o Batmanie. Jego zdaniem ten pęd ku prostszej rzeczywistości często jest wstępem do faszyzmu, co można zobaczyć na arenie politycznej.

Przypominamy, że Alan Moore legenda i wybitny scenarzysta komiksowy. Jest twórcą między innymi takich tytułów jak Watchmen, Batman: Zabójczy żart, Liga Niezwykłych Dżentelmenów i V jak Vendetta. Jednak od pięciu lat nie opublikował żadnego komiksu, twierdząc że ta branża stała się dla niego nie do zniesienia.

Alan Moore o komiksach

Alan Moore w rozmowie z The Guardian opowiedział o tym, jak na przestrzeni lat zmieniło się postrzeganie komiksów. Kiedyś były adresowane głównie do młodych chłopców. Dopiero takie tytuły jak Watchmen sprawiły, że to medium otworzyło się na bardziej dojrzałą publiczność.

Była ogromna ilość nagłówków, mówiących że komiksy dojrzały. Wydawało mi się, że nie, komiksy wcale nie dojrzały. Było może pojawiło się kilka tytułów, które były dojrzalsze niż to, do czego byli przyzwyczajeni ludzie. Ale większość z nich pozostała mniej więcej taka sama. To nie komiksy dojrzały, ale spotkały się z emocjonalnym wiekiem publiczności, która nadeszła z drugiej strony.

Kino superbohaterskie a Donald Trump

Alan Moore kontynuował:

W okolicach 2011 roku powiedziałem, że uważam, iż miliony dorosłych ustawiających się w kolejkach, by obejrzeć filmy o Batmanie, jest poważnym i niepokojącym w kontekście przyszłości zjawiskiem. Tego typu infantylizacja - pęd ku prostszym czasom i prostszej rzeczywistości - często jest wstępem do faszyzmu.

Odniósł się do tego, jak Donald Trump doszedł do władzy w czasie, w którym największe filmy należały właśnie do kina superbohaterskiego. Przypominamy, że w 2016 roku sukces w USA odniosły między innymi Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, Deadpool, Batman v Superman: Dawn of Justice i Suicide Squad.