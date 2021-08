American Crime Story: Impeachment - oto pierwszy plakat. Beanie Feldstein jako Monica Lewinsky

fot. FX

American Crime Story: Impeachment to tytuł 3. sezonu serii przybliżającej prawdziwe historie kryminalne, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Nadchodząca część antologii Ryana Murphy'ego oraz Brada Falchuka opowie o seksskandalu z udziałem Billa Clintona oraz Moniki Lewinsky i przybliży wzbudzający kontrowersje proces impeachmentu byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Do sieci trafił właśnie zapowiadający tę serię plakat, na którym zobaczyć możemy Beanie Feldstein jako Monicę Lewinsky. Znajdziecie go poniżej.

Do obsady American Crime Story: Impeachment należą również Sarah Paulson jako Linda Tripp oraz Margo Martindale jako Lucianne Goldberg. Annaleigh Ashford gra Paulę Jones, Clive Owen prezydenta Billa Clintona, Anthony Green Ala Gore’a, Edie Falco Hillary Clinton, Billy Eichner dziennikarza Matta Drudge’a, zaś Betty Gilpin portretuje Ann Coulter.

https://twitter.com/FXNetworks/status/1422255183958986757

American Crime Story: Impeachment - premiera serialu na FX już 7 września 2021.