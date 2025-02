Aktor ostro krytykuje swój występ w filmie Nolana: "Teraz wiem, dlaczego nie byłem nominowany"

fot. materiały prasowe

Guy Pearce skrytykował swój występ w Memento z 2000 roku. To film, który dostał dwie nominacje do Oscara i jedną do Złotych Globów, a także został wyreżyserowany przez Christophera Nolana, znanego i szanowanego artystę, który na koncie takie hity jak Mroczny Rycerz, Oppenheimer i Incepcja.

Guy Pearce krytykuje swój występ w filmie Nolana

Choć Guy Pearce przyznaje, że Memento to "dobry film", to swoją grę aktorską porównał do skrobania "paznokciami po tablicy". Co jest o tyle ciekawe, że jego występ był powszechnie chwalony przez fanów.

Mam kryzys egzystencjalny – powiedział Guy Pearce magazynowi The Times. – Ostatnio obejrzałem Memento i nadal czuję się przygnębiony. Jestem gó– w tym filmie. Nigdy tak nie sądziłem, ale na początku tego miesiąca przeprowadziłem Q&A o Memento i postanowiłem znów obejrzeć film. Ale w trakcie seansu zdałem sobie sprawę, że nienawidzę tego, co zrobiłem.

Próbowałem przyjąć nonszalancką postawę, ale wszystko poszło nie tak. John Gielgud powiedział kiedyś: "Możesz zagrać dobrze w dobrym filmie, możesz zagrać dobrze w złym filmie i źle w złym filmie, ale nigdy nie możesz zagrać źle w dobrym filmie". A jednak, obejrzałam Memento i zdałem sobie sprawę, że zagrałem źle w dobrym filmie. Ku—.

Guy Pearce dodał, że nie rozmawiał na ten temat z Christopherem Nolanem. Obawia się, że reżyser by się z nim zgodził. Dodał, że "ludzie mówili, że powinienem być nominowany za występ w Memento. Teraz wiem, dlaczego nie byłem".

