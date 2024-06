Antony Starr o porównaniach do Homelandera. Ma już dość?

fot. Prime Video

Niedawno obsada serialu The Boys udzieliła obszernego wywiadu dla magazynu Rolling Stone, w którym opowiedziano o znaczeniu produkcji oraz jej bohaterach. Artykuł rozpoczyna się od wzmianki o Antonym Starrze, który zarówno zachwyca, jak i przeraża jako Homelander w 4. sezonie. Aktor otwarcie przyznaje, że czuje się nieco urażony, gdy ludzie zaznaczają, że w rzeczywistości wcale nie przypomina antagonisty.

- "O mój Boże, ty właściwie nim nie jesteś". I ja myślę wtedy: "Tak, on jest psychopatycznym narcyzem. Więc tak, dzięki. Dziękuję za to".

fot. Prime Video

The Boys - Kripke i Starr o roli Homelandera

Historia Homelandera jest zasadniczym wątkiem The Boys. Showrunner serialu, Eric Kripke, już od lat zaznacza, że bohater jest przykładem wykorzystywania sławy do autorytarnych celów. Z każdym kolejnym odcinkiem, nie umiał powstrzymać się od porównywania Homelandera do Donalda Trumpa.

- Nie jest przerażający, bo jest silny. On przeraża, ponieważ jest słaby. Nasza interpretacja była taka, że jeśli masz tyle mocy, nieuchronnie będziesz czuć się odłączony i lepszy od ludzkości. Jednak im bardziej odsuwasz się od niej, tym bardziej nienawidzisz tych części siebie, które są ludzkie. Gdy to wszystko połączysz, otrzymasz szkodliwy narcyzm.

Kripke zachwalał występ Starra, który koncentruje się przede wszystkim na tym, co odróżnia Homelandera od Trumpa. Przykładowo, opiera się na fakcie, że bohater został wychowany w laboratorium, gdzie nie zaznał miłości rodzicielskiej - o czym dowiadujemy się więcej w 4. sezonie. Jak sam showrunner opisuje: "to amerykański patriotyzm i optymizm w połączeniu z American Psycho".

fot. Amazon Prime Video

Starr przyznaje, że wciąż patrzy na Homelandera z pryzmatu jego przeszłości. Widzi w nim dzieciaka, który "został tak skrzywdzony i był wykorzystywany przez całe życie".

- Jest chory psychicznie. Przeszedł przez absolutne piekło. To wszystko ma związek z tym, na czym mi zależy i co chciałem uhonorować w jak największym stopniu - szkodami i problemami ze zdrowiem psychicznym, które wynikają z tego, jak go potraktowano.

The Boys: sezon 4 - pierwsze epizody są już dostępne na platformie Prime Video.