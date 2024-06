Dlaczego Homelander wrócił do laboratorium? Showrunner The Boys nie chce, aby widzowie mu współczuli

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Prime Video

Reklama

4. odcinek The Boys dostarczył ogromnych emocji, a w mediach społecznościowych wywołał burzliwe dyskusje na temat niegodziwego zachowania Homelandera, w którego wcielił się Antony Starr. Lider Siódemki postanowił wrócić do korzeni - przybył do podziemnego laboratorium, gdzie wychowywali go oraz eksperymentowali na nim pracownicy placówki.

Eric Kripke wyjaśnia, dlaczego Homelander jest zły

Showrunner serialu, Eric Kripke, w rozmowie z serwisem TV Insider wyjaśnił, dlaczego Homelander powrócił do laboratorium, a następnie zaczął torturować swoich dawnych opiekunów w sadystyczny sposób. Wyjawił, że jego celem było skonfrontowanie się ze swoją wrażliwością i człowieczeństwem, a także potrzebą aprobaty i miłości, ponieważ czuł, że źródłem tego jest czas spędzony w ośrodku.

Więc chciał się z tym zmierzyć i to zabić w sobie. I czy mu się udało? Myślę, że myśli, że mu się udało. Rzecz w tym, że bez względu na to, jak bardzo stara się zabić część siebie, która jest ludzka, po to, aby stać się bogiem, nigdy nie będzie w stanie tego zrobić, ponieważ jest człowiekiem i bez względu na to, jak bardzo go to brzydzi lub chce stłumić w sobie. Odczuwa ludzkie emocje i myślę, że to powoli doprowadza go do szaleństwa, ponieważ jest kimś, kto nienawidzi ludzkości, a jednak jest jej częścią.

fot. Prime Video

Następnie dodał, że nie chce, aby widzowie współczuli Homelanderowi. Nie pochwala i nie akceptuje żadnego z jego zachowań.

Ale chcę, aby go trochę lepiej zrozumieli i uświadomili sobie, dlaczego jest taki, jaki jest. Nie lubię i nie wiem, jak tworzyć złoczyńców, którzy są źli tylko dlatego, że są źli. Są źli, ponieważ mają naprawdę duży rozdźwięk między swoim życiem wewnętrznym, w którym myślą, że są bohaterami, a swoim życiem zewnętrznym, kiedy zdecydowanie nimi nie są. I dlatego interesuje mnie ta przestrzeń i to, co sprawia, że ​​ktoś tak siebie okłamuje.

ROZWIŃ ▼

4. sezon składa się z 8 odcinków. W serwisie Rotten Tomatoes ma 95% "świeżości" (pozytywnych opinii) według krytyków. Natomiast wśród widzów to tylko 50%.

The Boys - zdjęcia z 4. odcinka

The Boys - sezon 4, odcinek 4

The Boys - premiera 5. odcinka 4. sezonu 27 czerwca na Prime Video.