Oscarowa aktorka szczerze: „Nigdy nie lubiłam Jamesa Bonda”. Podała powody

Helen Mirren i Pierce Brosnan niedługo ponownie spotkają się na planie MobLand. Gwiazda przyznała, że jest jego ogromną fanką, podobnie jak Daniela Craiga. Jej sympatia do obu aktorów nie zmienia jednak faktu, że nie przepada za franczyzą Jamesa Bonda, w której oboje mieli szansę wcielić się agenta 007.

„Nigdy nie lubiłam Jamesa Bonda”

„Oczywiście, [Pierce Brosnan] jest przystojny i tak dalej, jest również fantastyczny w MobLand, ale przede wszystkim jest też jedną z najmilszych osób, z jakimi miałam przyjemność pracować. Podobnie jak Daniel Craig, którego spotkałam i miałam okazję poznać. Ponownie, bardzo miła i uprzejma osoba” powiedziała Helen Mirren w rozmowie z The Standard. Aktorka dodała jednak zaraz: „Cała seria Jamesa Bonda to nie moja bajka, naprawdę. Nigdy nie lubiłam Jamesa Bonda. Nigdy nie podobało mi się, jak przedstawiano w nim kobiety”.

Żeński James Bond? Helen Mirren jest na nie

Helen Mirren dodała też, że jest przeciwna przejęciu roli agenta 007 przez aktorkę. Wolałaby, żeby na ekran przeniesiono historie prawdziwych kobiet, które były szpiegami. „Cała koncepcja Jamesa Bonda jest przesiąknięta i zrodzona z głębokiego seksizmu” wyjaśniła. „A kobiety zawsze były istotną i niesamowicie ważną częścią tajnych służb. I bardzo odważną. Jeśli słyszeliście, co kobiety zrobiły we francuskim ruchu oporu, to wiecie, że były niewiarygodnie odważne. Dlatego opowiadałabym prawdziwe historie o niezwykłych kobietach, które pracowały w tym świecie”.