Apple chce odciąć Epic Games od narzędzi deweloperskich

Epic Games

Najnowsza aktualizacja do Fortnite’a rozsierdziła Apple. Twórcy z Epic Games mieli dość wysokiej marży narzucanej przez App Store, dlatego wprowadzili do gry nowe pakiety mikrowalutowe, które można było kupić po korzystniejszej cenie z pominięciem systemu płatności Apple. W rezultacie gra została usunięta z zasobów App Store za łamanie regulaminu, a przedstawiciel Epic Games złożyli wniosek do sądu o ukaranie Apple za praktyki monopolistyczne.

Jak się okazało, był to dopiero zalążek sporu. Zespół Epic Games poinformował na swoim profilu twitterowym, że Apple chce odciąć firmę od narzędzi deweloperskich:

Amerykańska korporacja dała swojemu dotychczasowemu partnerowi biznesowymi dwa tygodnie na wycofanie aktualizacji dla Fortnite’a, która narusza regulamin App Store. Jeśli deweloper roku nie ustosunkuje się do tego żądania do 28 sierpnia 2020, straci dostęp do Apple Developer Program, platformy służącej do dystrybucji aplikacji na iOS-a.

Na odpowiedź ze strony Epic Games nie trzeba było zbyt długo czekać. Korporacja wystąpiła do sądu o wydanie tymczasowego nakazu, który zabroniłby Apple odcięcie firmy od wspomnianej usługi. Zdaniem dewelopera gdyby doszło do zerwania współpracy, reputacja marki Epic nieodwracalnie ucierpiałaby w oczach graczy Fortnite’a, a skutki tej decyzji miałyby katastrofalny wpływ także na Unreal Engine. We wniosku sądowym korporacja bezpośrednio zarzuca Apple, że groźba odcięcia od narzędzi deweloperkich jest atakiem na tę gałąź działalności Epic Games, która nie jest bezpośrednio związana z aktualnie prowadzonym sporem.

Redakcji serwisu Bloomberg udało się uzyskać od Apple oficjalny komunikat w tej sprawie:

App Store został zaprojektowany tak, aby był dla użytkowników miejscem bezpiecznym i zaufanym oraz aby stwarzał doskonałe możliwości biznesowe dla wszystkich deweloperów. Epic okazał się jednym z tych deweloperów, którzy odnieśli największy sukces w App Store, stworzyli multimiliardowy biznes, który dotarł do milionów klientów iOS-a na całym świecie. Bardzo chcemy, aby firma nadal była członkiem Apple Developer Program, a jej aplikacje pojawiał się w sklepie. Epic sam stworzył sobie problem, który można łatwo rozwiązać, wystarczy wysłać aktualizację do ich aplikacji, która sprawi, że ta będzie spełniać wcześniej zaakceptowane wytyczne, które dotyczą wszystkich deweloperów. Nie chcemy czynić wyjątków dla Epica, gdyż nie uważamy za właściwe stawianie interesu ich działalności ponad wytyczne, które chronią naszych klientów.

Obie firmy okopały się na swoich stanowiskach i wszystko wskazuje na to, że spór ten może ciągnąć się przez wiele tygodni. Wkrótce przekonamy się, czy konflikt uda się załatwić na drodze dwustronnych konsultacji przed 28 sierpnia, czy może znajdzie swój finał na sali sądowej.