A Total War Saga: Troy na PC za darmo. Wyjątkowa promocja w Epic Game Store

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, A Total War Saga: Troy na PC zostało już udostępnione za darmo w Epic Game Store. Wszyscy zainteresowani tym tytułem gracze mogą bez żadnych opłat dodać tę produkcję do swojej cyfrowej biblioteki i zostanie ona w niej już na stałe. Warto jednak się śpieszyć, bo możliwość dodania gry do konta dostępna będzie jedynie przez najbliższe 24 godziny, a nie tydzień, jak wyglądało to w przypadku wcześniejszych akcji promocyjnych na tej platformie.

Poinformowano również, że już we wrześniu wszyscy posiadacze podstawowej wersji gry otrzymają za darmo także pierwsze rozszerzenie zatytułowane The Amazons. Dodatek wprowadzi nową zawartość, w tym dwie bohaterki – Pentezyleę i Hippolitę.

Co ciekawe, A Total War Saga: Troy to nie jedyna gra, która w tym tygodniu dostępna jest bezpłatnie w Epic Game Store. Oprócz tego użytkownicy mogą wzbogacić swoją bibliotekę także o wymagającą strzelankę Remnant: From the Ashes – ta promocja potrwa od 13 do 20 sierpnia.