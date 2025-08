SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - SpongeBob, Patryk i David Hasselhoff w pierwszym zwiastunie gry

fot. THQ Nordic

Jedną z gier zapowiedzianych podczas tegorocznego THQ Nordic Digital Showcase było SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide. To kolejna trójwymiarowa platformówka z bohaterami znanymi z popularnego serialu animowanego.

Tym razem gracze będą świadkami starcia dwóch postrachów siedmiu mórz: Latającego Holendra i Króla Neptuna, którego skutkiem będzie chaos w całym Bikini Dolnym. Gracze przejmą kontrolę nad SpongeBobem i Patrykiem, starając się przywrócić względny porządek. W trakcie zabawy nie zabraknie okazji do wykorzystania unikalnych umiejętności obu postaci, walk z bossami oraz eksploracji znanych z serialu lokacji, takich jak Mount Bikini czy Pałac Neptuna.

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - premiera 18 listopada na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 2.