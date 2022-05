Avatar 2: Istota wody - wyciekło zdjęcie. Tak powróci złoczyńca z pierwszej części?

fot. materiały prasowe

Stephen Lang w filmie Avatar grał pułkownika Milesa Quaritcha. Był to główny czarny charakter tej historii. Gdy ogłoszono kontynuacje na czele z filmem Avatar: Istota wody, twórcy nie kryli się z tym, że Lang jest w obsadzie. Jednak do tej pory nie wiedzieliśmy, jak powróci, skoro w pierwszej części został zabity przez Neytiri (Zoe Saldana).

Avatar 2: Istota wody - zdjęcia

Do sieci wyciekły dwa kolejne zdjęcia ze zwiastuna, który w kinach pojawi się 6 maja wraz z premierą widowiska Doktor Strange w multiwersum obłędu. Przez tydzień będzie on wyświetlany tylko w kinach, a potem trafi do sieci. Jedno z tych zdjęć pokazuje, że najwyraźniej świadomość Quaritcha została przeniesiona do avatara, podobnie jak w jedynce zrobił to Sully. Widzimy, że postać ma nawet tatuaż na tym samym ramieniu, co ludzki odpowiednik pułkownika. Szczegóły fabuły i okoliczności jego uratowania są na ten moment nieznane, ale najpewniej szybko poznamy konkrety. Fotka z postacią Quaritcha rozpoczyna poniższą galerię.

Avatar 2: Istota wody - wyciek

Avatar: Istota wody - o czym jest film?

Sielanka rodziny Sullych zostaje zakłócona, gdy RDA powraca do Pandory, a Jake jest zmuszony przenieść się z rodziną do miejsca, które jest postrzegane jako bezpieczna przystań na rafie. Mieszka tam klan, nazywany Metkayina. Bohaterowie nie są już w znanym sobie środowisku. Czują się jak ryba wyjęta z wody i muszą zmierzyć się z obcą kulturą, a także czynnikami naturalnymi, do których nie są przyzwyczajeni.

Avatar 2 - premiera 16 grudnia 2022 roku tylko w kinach.