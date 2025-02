Tom Cruise wykonał najbardziej szalony wyczyn kaskaderski w karierze [ZDJĘCIE]. Koniec Mission: Impossible?

Empire/Paramount

Tom Cruise najwyraźniej nie powiedział ostatniego słowa w pogoni za "największymi" tudzież "najbardziej szalonymi" wyczynami kaskaderskimi w swojej karierze. Magazyn Empire w najnowszym wydaniu zabierze nas za kulisy Mission: Impossible 8; do sieci już teraz trafiły jednak zdjęcia i szczegóły ostatniego popisu aktora, który położył się na skrzydle pochodzącego z lat 30. XX wieku dwupłatowca Boeing Stearman na wysokości przelotowej ok. 3 km - oczywiście bez większych zabezpieczeń.

Budżet filmu Mission: Impossible: The Final Reckoning (wcześniej znanego jako Dead Reckoning Part Two) z powodu strajków aktorów i scenarzystów, które przełożyły się na szereg rozmaitych opóźnień w realizacji, według licznych urósł do monstrualnych 400 mln USD (oficjalnie: 291 mln USD). Choć aspekt finansowy miał nawet poróżnić Cruise'a ze studiem Paramount, na akrobacjach i innych popisach nie oszczędzano. Jak przedstawia to reżyser Christopher McQuarrie:

W tym filmie są wyczyny kaskaderskie, które rozsadzą wam głowy. Był taki dzień w Afryce (chodzi o RPA - przyp. aut.), kiedy Tom wyszedł i zrobił coś, co przebiło wszystkie jego dotychczasowe osiągnięcia. Nawet dziś, gdy myślę o tym stresie, chce mi się wymiotować. To było niesamowicie intensywne.

Sam Tom Cruise dodaje:

Kiedy lecisz ponad 200 km/h i wystawiasz twarz, nie dociera do ciebie tlen. Musiałem nauczyć się oddychać. Były momenty, kiedy mdlałem. Czasami nie byłem w stanie wrócić do kokpitu.

Czy to koniec serii Mission: Impossible?

McQuarrie i Cruise zostali również zapytani o to, czy The Final Reckoning będzie ostatnią częścią ekranowych przygód Ethana Hunta, na co wskazywałaby już sama, wymowna zmiana tytułu. Choć odpowiedzi obu z nich są wymijające, aktor stwierdza:

Musicie po prostu obejrzeć ten film. Trudno mi to teraz jakoś podsumować, to coś, czego trzeba doświadczyć. Monumentalna, emocjonalna i w jakiejś mierze również homerycka podróż po całej serii.

Reżyser dodaje:

Mam nadzieję, że jest to satysfakcjonujące zwieńczenie 30-letniego wątku fabularnego. Jestem pewny, że ludzie wezmą ten tytuł filmu za odpowiedni.

Mission: Impossible 8 ma wejść do kin 23 maja.