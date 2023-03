Avatar 3 - James Cameron zapowiada nadejście nowego czarnego charakteru dla serii

fot. materiały prasowe

Avatar: Istota wody pozwolił powrócić nam do świata Pandory i znowu rozkoszować się jej pięknem. Znowu jednak na bohaterów czekało wiele niebezpieczeństw, ponownie ze strony ludzi, którzy pragną przejąć Pandorę. Powraca też stary wróg, co prawda pod nową postacią, ale jednak pod wieloma względami to wciąż Pułkownik Miles Quaritch.

Podczas sesji Q&A w studiu Disneya w Burbank, reżyser James Cameron zapytany został o pojawienie się nowego antagonisty w trzeciej odsłonie. Kogoś, kto niekoniecznie będzie związany z kolonizatorami i wojskiem. Reżyser odparł, że "nowy złoczyńca z... Pandory" będzie częścią tej historii już wkrótce. Kogo może mieć na myśli?

Przypomnijmy, że wcześniej James Cameron zapowiadał, że w nowej odsłonie zobaczymy choćby nowe plemię Na'vi, które będzie mieć nieco inne podejście do życia. Twórca zauważył, że tak jak są w tym świecie dobrzy i źli ludzie, to samo tyczy się mieszkańców Pandory. W Avatarze 3 zobaczyć mamy zatem Ludzi Popiołu.

fot. IMDb.com/20th Century Studios/20th Century Studios - © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.