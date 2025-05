Avengers: Doomsday da fanom Marvela to, na co czekali od lat? Plan Dooma i starcie wszech czasów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nie ma dnia, by przez sieć nie przetaczała się kolejna nowa spekulacja na temat filmu Avengers: Doomsday. Przyszłoroczna produkcja Marvela wzbudza tak gigantyczne zainteresowanie, że związane z nią doniesienia zaczynają powoli wymykać się spod kontroli. Jesteśmy jednak pewni, że najnowsze z nich spotkają się wśród Was z głośnym odzewem. Tym bardziej, że chodzi o ekranizację jednego ze słynnych komiksowych wątków.

Miłośnicy MCU od kilku miesięcy zastanawiają się nad tym, w jaki sposób Doktor Doom zdoła stanąć do walki z Avengersami, X-Menami i Fantastyczną Czwórką jednocześnie. Wskazywano choćby możliwość wykradzenia mocy wszechpotężnej kosmicznej rasy Beyondersów, podobnie jak miało to miejsce w komiksie Tajne wojny. Teraz wygląda na to, że antagonista ma inny plan działania.

Hiszpańskojęzyczny, sprawdzony w ostatnim czasie serwis QuidVacuo donosi, że złoczyńca:

Sam zorganizuje konflikt między Avengersami i mutantami, który będzie tylko częścią jego większego planu. Doom użyje pierwszych z nich jako swojego narzędzia konfrontacji z X-Menami, co doprowadzi do osłabienia obu grup. Ostatecznym celem złoczyńcy ma być uzyskanie dostępu do źródła niewyobrażalnej mocy, zdolnej do przywrócenia do istnienia jego zniszczonego wszechświata.

Wszystko wskazuje również na to, że w tym konflikcie Fantastyczna Czwórka opowie się po stronie Avengersów. Tropem w tej sprawie jest niedawna wypowiedź Alana Cumminga, który wyjawił, że portretowany przez niego Nightcrawler stanie do boju z Reedem Richardsem.

Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 1 maja 2026 roku.