Dawid Podsiadło - Dokumentalny już na Netflixie. Co trzeba wiedzieć?

fot. Mateusz Lodzinski

Dawid Podsiadło - Dokumentalny właśnie pojawił się na platformie Netflix. To tam można obejrzeć film dokumentalny o jednej z największych współczesnych polskich gwiazd muzyki XXI wieku. Całość została wyreżyserowana przez Tomasza Knittela. To nie tylko produkcja śledząca ostatnią trasę koncertową zza kulis, ale również historia człowieka za mikrofonem.

Przypominamy o zwiastunie poniżej:

Dawid Podsiadło - Dokumentalny - co wiadomo?

Film Dawid Podsiadło – Dokumentalny to intymny portret jednej z największych postaci polskiej sceny muzycznej. Reżyser Tomasz Knittel zabiera widzów w pełną emocji podróż, towarzysząc artyście podczas jego monumentalnej trasy koncertowej, obejmującej siedem występów na stadionach w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Chorzowie. Jednak to nie same koncerty są tu najważniejsze, lecz Dawid – artysta, który tą trasą zamyka pewien etap swojej kariery i zastanawia się, co przyniesie przyszłość.