W teledysku do utworu Beautiful Scars widzimy, jak Will Smith stoi przed wyborem: jeśli weźmie jedną pigułkę, jego życie pozostanie bez zmian, ale jeśli wybierze drugą, zagra w Matrixie, czyli nie odmówi roli, jak miało to miejsce w rzeczywistości. Will Smith nie raz wspominał, że to decyzja, której najbardziej żałuje w karierze. Tym samym rolą w teledysku w pewnym stopniu mierzy się z tymi emocjami, wynikającymi z faktu, że wolał zagrać w filmie Bardzo dziki zachód zamiast w Matrixie.

Will Smith jako Neo

Teledysk trwa ponad pięć minut i można go obejrzeć poniżej. Odtwarza on kilka scen z filmu, na czele z kultową sceną na dachu, w której siostry Wachowskie (wówczas bracia Wachowscy) przedstawiły światu nowatorski "bullet time". Za reżyserię teledysku odpowiada duet filmowców, z którymi Will Smith zrobił dwie najnowsze odsłony serii Bad Boys.

Wideo zapowiada nowy album Willa Smitha, który nagrywał w 2024 roku. Wraca do muzyki po dłuższej przerwie, ponieważ ostatnie wydawnictwo muzyczne Smitha pojawiło się na rynku w 2005 roku.