Na to tego członka X-Menów czekali fani. Pojawi się w Avengers: Doomsday

Źródło: 20th Century Fox

Według nowej plotki Kelsey Grammer wcieli się w Bestię z X-Menów w filmach Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. Jego obecność była oczekiwana po krótkim występie w scenie po napisach The Marvels. W niej Monica Rambeau trafiła do jednego z alternatywnych światów multiwersum, który jest domem dla X-Menów. Nie wiadomo, która to rzeczywistość. Niektórzy spekulowali, że chodzi o Ziemię 10005, czyli tę, w której żył Deadpool i rozgrywały się filmy o X-Menach. Jest więc szansa, że inni mutanci też się pojawią i jakoś przedostaną się do Ziemi 616.

fot. materiały prasowe

Avengers: Doomsday – co wiemy?

Jako że jest to część Sagi Multiwersum, a cała historia związana jest z światami alternatywnymi, pojawianie się postaci z różnych rzeczywistości będzie jednym z elementów fabuły. Głównym zagrożeniem dla całego istnienia jest Doktor Doom, w którego wcieli się Robert Downey Jr.

Niewykluczone więc, że zobaczymy jeszcze Patricka Stewarta w roli Charlesa Xaviera. Pewniakami do ról w obu filmach są także Wolverine i Deadpool, czyli odpowiednio Hugh Jackman i Ryan Reynolds.

Z oficjalnie potwierdzonych nazwisk mamy Anthony'ego Mackiego (Kapitan Ameryka), Scarlett Johansson (prawdopodobnie zła wersja Czarnej Wdowy), Benedicta Cumberbatcha (Doktor Strange), Chrisa Evansa (zła wersja Kapitana Ameryki; aktor tradycyjnie zaprzecza), Toma Hollanda (Spider-Man), Marka Ruffalo (Hulk) i najpewniej Chrisa Hemswortha (Thor). W plotkach mówi się o ogromnej liczbie innych postaci, ale na razie nie zostały one potwierdzone.

Avengers: Doomsday – prace na planie ruszą w marcu. Premiera w maju 2026 roku. Avengers: Secret Wars pojawi się w 2027 roku.