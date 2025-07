Nowy film Jackiego Chana w końcu w Polsce. Gdzie obejrzeć w streamingu?

fot. Tianjin Maoyan Weiying Culture Media

Gorące lato to idealny moment na obejrzenie zabawnych komedii. Chociaż Kryptonim Panda z Jackiem Chanem nie przypadł krytykom do gustu - 43% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes - to warto sprawdzić samemu, czy ten rodzaj humoru do Was trafia. Nowa produkcja jest już dostępna w polskich serwisach VOD. Gdzie można ją obejrzeć?

Kryptonim Panda - gdzie obejrzeć?

Film Panda Plan jest dostępny do wypożyczenia w wymienionych poniżej serwisach VOD:

CANAL+ - wypożyczenie - 14,99 zł.

- wypożyczenie - 14,99 zł. Amazon Prime Video - wypożyczenie - 9,99 zł.

- wypożyczenie - 9,99 zł. Cineman - wypożyczenie - 9,90 zł.

- wypożyczenie - 9,90 zł. Polsat Box Go - w ramach abonamentu za 40 zł.

- w ramach abonamentu za 40 zł. Rakuten:

Wypożyczenie (HD) - 14,99 zł. Kupno (SD) - 44,99 zł. Kupno (HD) - 49,99 zł.

Player - wypożyczenie - 18 zł.

- wypożyczenie - 18 zł. Chili:

Wypożyczenie (SD) - 9,90 zł. Wypożyczenie (HD) - 12,90 zł. Kupno (SD) - 39,90 zł. Kupno (HD) - 39,90 zł.

TV Smart - wypożyczenie - 14,90 zł.

- wypożyczenie - 14,90 zł. Pilot WP - wypożyczenie - 14,99 zł.

Kryptonim Panda - opis fabuły

Historia opowiada o dziwacznej pandzie, która staje się światową sensacją. Gdy bogacz z Bliskiego Wschodu postanawia, że chce mieć tę pandę u siebie, wynajmuje najemników, by ją porwać i sprowadzić do swojej siedziby. Przez zbieg okoliczności obrońcą pandy zostaje... Jackie Chan. Musi on wykorzystać swoje umiejętności w sztukach walki, aby pokonać przeciwników i uratować zwierzę.