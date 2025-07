Zaskakujące cameo w nowej Fantastycznej 4! The Thing uczy, jak golić kamienną brodę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel Studios

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki w tym tygodniu pojawi się na wielkich ekranach na całym świecie. Z tej okazji zaprezentowano nowy spot telewizyjny, który pokazuje, jak trudne jest codziennie życie superbohaterów. Najgorzej jest jednak wtedy, gdy twoja broda jest z prawdziwego kamienia, a chciałbyś się ogolić. Jak to zrobić? The Thing Wam to zaprezentuje:

Zaskakujące cameo w Fantastycznej 4?

Zaskakującą informacją są też doniesienia The Hollywood Reporter. Mówi się, że w nowym filmie Marvela pojawią się postaci z pierwszej nieoficjalnej adaptacji tych superbohaterów. Chodzi o aktorów z wersji Fantastycznej Czwórki z 1993 roku, która nigdy nie trafiła do kin. Studio stworzyło produkcję przy jak najmniejszym budżecie tylko po to, żeby zachować prawa do postaci. Po latach całość wyciekła do internetu i jest możliwa do obejrzenia, ale wyłącznie w nielegalny sposób. Wygląda na to, że Marvel pragnie złożyć hołd aktorom, którym pierwotnie zabroniono samego mówienia o filmie przed jego premierą. Na razie nie wiadomo, w jakiej roli się pojawią.

fot. Constantin Film

Więcej o filmach o Fantastycznej 4 możecie przeczytać w moim tekście.

Fantastyczna 4 wzorowała się na Spider-Manie z MCU

Kevin Feige podczas konferencji z udziałem dziennikarzy powiedział też o tym, iż nowa Fantastyczna 4 wzorowała się na filmach o Spider-Manie należących do MCU. Oznacza to, że Marvel nie chciał powtarzać tego samego origin story i zdecydował się na jego pominięcie. Stwierdził, że komiksy o tych postaciach są zbyt bogate, by znów skupiać się na jednej historii, która została już opowiedziana. Teraz nacisk jest położony na Galactusa oraz Franklina Richardsa.