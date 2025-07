Wszyscy odtwórcy roli Supermana - ranking. Corenswet tylko krok od zwycięstwa

fot. materiały prasowe

Superman to bezdyskusyjnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych superbohaterów w popkulturze. Już prawie cały wiek łączy ze sobą młodsze i starsze generacje, porywając jednych i drugich czy to do komiksów, czy przed ekrany. Jego historia została przeniesiona z zeszytów i nakręcona na planach filmowych oraz seriali pod każdym możliwym kątem. Z jednej strony otrzymaliśmy historie skupiające się na jego złożonym wnętrzu, z drugiej zaś opowieści pełne heroizmu i fantastycznych mocy kultowej postaci fikcji superbohaterskiej.

Można śmiało rzec, że każde pokolenie utożsamia ikonicznego protagonistę z inną twarzą. Na przestrzeni lat kostium Supermana zakładali na siebie różni, ale bardzo zdolni artyści, którzy starali się jak najwierniej odwzorować tę złożoną postać. Każdy z nich wniósł do danego uniwersum coś wyjątkowego i mimo że wiele z tych obrazów opierało się na tej samej treści, przy każdej wersji można wypatrzeć coś charakterystycznego.

Najnowszy film z nowym Supermanem już jest w kinach, dlatego warto sprawdzić, jak w tej roli czuje się David Corenswet. Aktor znalazł się oczywiście również i w tym rankingu. Sprawdźcie sami, które miejsce zajął.

Wszyscy odtwórcy roli Supermana - ranking