Avengers 5 - fani chcą tych postaci. Stworzyli plakaty 26 superbohaterów

fot. materiały prasowe

Choć Avengers 5 pojawi się dopiero za dwa lata, już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie sympatyków Marvela. Produkcja została owiana tajemnicą, co też pobudza wyobraźnię wyczekujących fanów. Tak naprawdę wciąż niewiele wiadomo o Avengers: The Kang Dynasty poza datą premiery, wybranym reżyserze i prawdopodobnym pojawieniem się Shang-Chi. Pozostałe informacje, które krążą na przeróżnych forach internetowych to nadal jedynie spekulacje i domysły, które mogą posiadać ziarenko prawdy, ale wcale nie muszą. To wszystko silnie oddziałuje na widzów, a my otrzymujemy tego efekty w postaci fantastycznych plakatów nadchodzącego filmu.

Avengers 5 - plakaty fana

Autorem robiących wrażenie grafik jest użytkownik Reddita BenSolo_Cup, który na swoim koncie opublikował indywidualne plakaty postaci do Avengers: The Kang Dynasty oraz ogólny plakat filmu. Po publikacji wielu zainteresowanych kolejną częścią Avengers zwróciło się w komentarzach do twórcy, prosząc o dodanie ich własnych sugestii i pomysłów, co uczyniło grafiki w pewnym sensie projektem współpracy fanów.

Ostatecznie utworzono 26 plakatów indywidualnych superbohaterów oraz jedną grafikę złoczyńcy. Zobaczcie sami, jak prezentuje się marzenie miłośników Marvela.

Avengers 5 - praca fana - Hawkeye

Avengers 5: The Kang Dynasty - premiera w kinach odbędzie się 2 maja 2025 roku.