Azyl Arkham - nowe szczegóły serialu. To spin-off kinowego Batmana

fot. Warner Bros.

Wiemy od dawna, że powstaną dwa seriale związane z kinowym filmem Batman. Oba są tworzone dla HBO Max. Pierwszy został ogłoszony podczas wydarzenia znanego jako DC FanDome i wówczas mówiono, że to opowieść o korupcji w policji Gotham osadzona przez wydarzeniami z superprodukcji. Podczas jednego z wywiadów promocyjnych reżyser Matt Reeves wyjawił, że ten projekt wyewoluował w coś innego, co teraz jest bardziej związane z Azylem Arkham, czyli słynnym miejscem, w którym są przetrzymywani najgroźniejsi, obłąkani wrogowie Batmana.

Azyl Arkham w serialu

Matt Reeves potwierdził ewolucję projektu w rozmowie z podcastem The Cyber Nerds. Sugeruje też, że pojawią się niektóre postaci z filmu. Być może będzie wśród nich SPOILER grany przez Barry'ego Keoghana?

- Serial o GCDP i jego historia wyewoluowały. Przeszliśmy bardziej w stronę tego, co wydarzyłoby się w świecie Arkham. To dokładnie odbija się od naszego filmu i niektóre postacie... Kierujemy się w stronę pomysłu, że może to być bardziej horror w stylu nawiedzonego domu, którym tutaj jest Arkham. Pomysł jest taki, że tak jak w filmie Gotham jest postacią, chcę, by Arkham też istniało jako postać.

Dodaje, że gdy zaczynali prace nad serialem, zaczęli iść właśnie w tę stronę, bo jego zdaniem pokazanie tego miejsca i postaci tam się znajdujących w świeży sposób ma duży potencjał.

Pingwin ożyje w serialu

Przypomnijmy, że drugi spin-off był pomysłem na Batmana 2, ale osoby decyzyjne stwierdziły, że lepiej będzie zrobić z tego serial. Jego bohaterem będzie Pingwin, w którego wcieli się Colin Farrell.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.