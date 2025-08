Niedokończone wątki Kinowego Uniwersum Marvela. Czy zobaczymy ich kontynuacje w przyszłości?

fot. Marvel Studios

Marvel na przestrzeni ostatnich lat i kilku projektów zapowiedział wiele różnych wydarzeń, które do tej pory nie otrzymały swojego zwieńczenia. Był to jeden z argumentów osób krytykujących Kinowe Uniwersum Marvela w ostatnim czasie, głównie z powodu braku powiązań i kontynuowania ważnych wątków z poprzednich produkcji. Rotten Tomatoes przyjrzało się tym wątkom i zebrało je w całość, co przedstawiamy w galerii poniżej. Nadchodzące Avengers: Doomsday powinno odpowiedzieć przynajmniej na część z nich, ale czy uda się zaspokoić ciekawość fanów każdego projektu, w którym zapowiedziano coś na przyszłość? Pozostaje nam czekać i zobaczyć, co przygotował Kevin Feige dla przyszłości popularnego MCU.

Niedokończone wątki Kinowego Uniwersum Marvela

Oto dwanaście niedokończonych, a zapowiedzianych wątków z Kinowego Uniwersum Marvela. Niektóre z nich dotyczą filmów, inne zaś poruszono w serialach. Na powroty tych herosów czekamy już od jakiegoś czasu, ale czy wraz z nim poznamy odpowiedzi na najważniejsze pytania?