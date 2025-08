Gwiazda Goonies ma wątpliwości wobec kontynuacji. "Ja jestem wybredny, Spielberg tak samo"

fot. materiały prasowe

Josh Brolin to aktor obecnie kojarzony z raczej poważniejszymi filmami pokroju Sicario, Diuny czy To nie jest kraj dla starych ludzi. Wystąpił też w Zniknięciach od Zacha Creggera, które aktywnie promuje przed premierą produkcji. To w trakcie jednego z wywiadów zapytano go o postęp prac nad kontynuacją Goonies. Tam aktor stawiał jedne z pierwszych kroków w branży. Chociaż ciepło wspomina prace nad oryginalnym filmem, to ma pewne wątpliwości, co do kontynuacji. Jak się na nią zapatruje?

Josh Brolin wypowiedział się w tym temacie w rozmowie z Entertainment Tonight podczas uroczystej premiery Zniknięć:

Mam nadzieję, że kontynuacja powstanie, bo to było świetne doświadczenie. Film jest ciepło odbierany przez kolejne pokolenia. Boję się tylko wypuszczenia czegoś, co skazi oryginał. Nie chciałbym, żeby moje wspomnienia z tamtej produkcji były skażone.

Nad scenariuszem do kontynuacji Goonies pracuje Potsy Ponciroli. Steven Spielberg ma produkować wraz z Kristie Macosko Krieger, Holly Bario i Chrisem Columbusem, który napisał scenariusz do oryginalnego filmu.

"Och, mamy pomysł na kolejny film." I wtedy Goonies są już dorośli, chodzą o lasce i spadają z klifu, bo nie zauważyli przepaści. Nie wiem, co można zrobić z kontynuacją. Może to być świetny film. Jeśli Steven [Spielberg] zaakceptuje scenariusz, to wiadomo, że będzie świetny. Ale na przestrzeni lat było chyba już pięć scenariuszy i nie zaakceptował żadnego. Ja jestem wybredny, Spielberg tak samo, ale on ma ku temu powody, bo ma fantastyczny gust.

