Batman - to cameo kultowej postaci zaskoczyło? Reżyser potwierdza tożsamość i plotki!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W jednej z ostatnich scen Batman czarny charakter znany jako Riddler jest zamknięty w Arkham. Towarzysza z celi obok gra Barry Keoghan i choć nigdy nie padło w filmie, kim on jest, jego szalony śmiech dał klarowny sygnał. Plotki od miesięcy mówiły, że jest to Joker.

Batman - Joker w filmie

Reżyser i współscenarzysta filmu Matt Reeves potwierdził w rozmowie z IGN, że w istocie Barry Keoghan gra Jokera. Podkreśla jednak ważną rzecz: ten Joker jeszcze nie jest tym Jokerem.

Reeves tłumaczy, że usunął z filmu scenę, którą mamy w przyszłości zobaczyć. W niej też Batman podczas śledztwa związanego z Riddlerem miałby udać się do Arkham na spotkanie z zabójcą, z którym miał styczność w pierwszym okresie swojej superbohaterskiej działalności.

A tak tłumaczy swoją wizję na Jokera:

- Chciałem stworzyć wersję tej postaci, która będzie sprawiać wrażenie nowej i innej niż poprzednie, ale jednocześnie odwołującej się do korzeni. Dlatego jest on bardzo inspirowany Conradem Veidtem i niemym filmem Człowiek, który się śmieje.

Veidt był aktorem, którego rola w niemym filmem z 1928 roku była inspiracją przy tworzeniu Jokera w komiksach. Filmowiec chciał też odejść od Jokera, którego wizerunek był efektem działań chemikaliów. Twierdzi, że jego Joker ma od urodzenia chorobę, która nie pozwala mu przestać się uśmiechać.

- On na to reaguje bardzo mrocznie. Musiał całe życie widzieć, że ludzie patrzą na niego w osobliwy sposób. On wie, jak na nich wpłynąć. Ostatecznie ogłosi się klaunem... ogłosi siebie Jokerem.

Joker w Batmanie 2?

- Ta scena nie miała być easter-eggie zapowiadającym kolejny film. Nie wiem, czy Joker pojawi się w kolejnym filmie, ale mogę jedynie powiedzieć, że widzicie wczesną wersję tej postaci, a kłopoty dopiero zaczynają się w Gotham.

Nie jest wykluczone, że postać grana przez Barry'ego Keoghana pojawi się w którymś z serialowych spin-off filmu, które są tworzone dla HBO Max.