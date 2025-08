Kogo gra Sadie Sink w Spider-Manie 4? To będzie największy plot twist filmu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zdjęcia do Spider-Man: Brand New Day trwają od wczoraj, a w sieci pojawia się coraz to więcej zdjęć z Pajączkiem na pierwszym planie w nowym, ulepszonym kostiumie. Tymczasem Divinity Seeker, grupa scooperów, którzy ostatnio przekazywali sprawdzone informacje na temat Fantastycznej 4, podzielili się potencjalnie spoilerową informacją na temat postaci Sadie Sink. Do tej pory przewidywano, że może się ona wcielić w Mayday Parker, czyli córkę Petera z innego uniwersum. Chociaż nie podano oficjalnie, kogo zagra, to podsunięto pewne poszlaki.

Zdaniem Divinity Seeker, Sadie Sink zagra nową, oryginalną postać o imieniu Carly, która będzie w sobie łączyć cechy dwóch postaci z komiksów Marvela - nie podano jednak, których dokładnie. Ma być ona wybitną naukowczynią, która stanie się tajemniczym sprzymierzeńcem Petera Parkera. Ma też wpaść na trop niebezpiecznej grupy, przez co zacznie szukać pomocy u Spider-Mana.

W finałowym akcie ma dojść do ujawnienia jej prawdziwej tożsamości. To ma być prawdziwą bombą i wielkim zwrotem akcji. Ma ona osobiste powody, przez które postanowi tak gwałtownie pojawić się w życiu Petera Parkera. Będzie też powodem dla niego, by ten dalej walczył o swoją przyszłość w tym filmie i produkcjach z Avengers.

Chociaż nic nie zostało oficjalnie potwierdzone, to zdaje się to potwierdzać teorię, że Sink zagra córkę Petera Parkera z innego uniwersum, szczególnie zważywszy na słowa o tym, że będzie ona powodem dla Petera do walki o swoją przyszłość. A jak Wy interpretujecie te doniesienia?

