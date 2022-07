Baby Yoda to bezwstydna kopia Gizmo? Reżyser Gremlinów atakuje

fot. materiały prasowe

Baby Yoda jest popularny, kochany i uwielbiany, ale nikt do tej pory nie oskarżył Lucasfilmu i twórców Gwiezdnych Wojen, że może on być... plagiatem. Tak uważa Joe Dante, legendarny reżyser i twórców serii Gremliny, w którym jest postać uroczego Gizmo.

Baby Yoda to plagiat?

- Długowieczność tych filmów jest kluczowa dla głównej postaci Gizmo, który zasadniczo jest dzieckiem. To oczywiście zmusza mnie do poruszenia tematu Baby Yody, którego wizerunek został totalnie skradziony i jest po prostu absolutną kopią Gizmo. Do tego bezwstydną.

Gdy postawimy obok siebie obie postacie, na pewno wizualne podobieństwa są dostrzegalne. Jednakże wizerunek Baby Yody wciąż jest oparty na Yodzie, który w popkulturze pojawił się kilka lat przed gremlinami. Na razie nikt z platformy Disney+ ani Lucasfilmu nie skomentował oskarżeń reżysera. Sam Jon Favreau, współtwórca Baby Yody w rozmowie z Deadline swego czasu mówił, że inspiracją dla niego bardziej był E.T.

Widzieliśmy wiele szkiców, na których Baby Yoda wyglądał inaczej i na pewno mniej przypominał Gizmo. Zobaczcie sami:

Baby Yoda - The Mandalorian

Baby Yoda powróci na ekrany w 3. sezonieThe Mandalorian, którego premiera odbędzie się w lutym 2023 roku na Disney+.