Genialne plot twisty w horrorach, których się nie spodziewaliśmy. Na liście same perełki

fot. materiały prasowe

Reklama

Każdy zdaje sobie sprawę, jaki jest cel kina grozy. Jednak mrożące krew w żyłach obrazy to nie wszystko, by na stałe zapisać się w pamięci widzów. Kochamy horrory, bo niosą ze sobą niezapomniane emocje, ale to właśnie zaskakujące zwroty akcji skłaniają nas do refleksji i chęci ponownego seansu – zwłaszcza gdy okazuje się, że wskazówki prowadzące do rozwiązania były obecne od samego początku.

Na przestrzeni lat, kiedy horror przeżywał swoje wzloty i upadki, powstało kilka wyjątkowych produkcji, które dzięki oryginalnym wątkom – nie tylko przerażającym, ale też błyskotliwie skonstruowanym – przyczyniły się do dalszego rozwoju gatunku. To właśnie one stały się ikonami, które każdy miłośnik kina grozy i fan strasznych historii potrafi wymienić bez wahania.

Z racji tego, że 28 lat później podbija właśnie wielkie ekrany, warto przypomnieć sobie wszystkie te kultowe tytuły, które zaskoczyły nas niezapomnianymi plot twistami. Zwroty akcji, które – jak na swoje czasy – były albo przełomowe, albo tak mistrzowsko zrealizowane, że nikt nie był w stanie ich przewidzieć. Oto zestawienie top 10 najlepszych wątków z gatunku grozy, których na pewno długo nie zapomnimy.

Genialne plot twisty w horrorach