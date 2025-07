Mark Snow nie żyje. Jego muzyka do Z Archiwum X zostanie zapamiętana na zawsze

fot. materiały prasowe

Reklama

Mark Snow był doświadczonym kompozytorem, pracującym głównie przy serialach. Jego muzyczny temat przewodni hitu Z Archiwum X stał się kultowy i ponadczasowy. Pracował też nad muzyką do filmu o tych bohaterach. Ogłoszono, że zmarł w swoim domu w Connecticut w wieku 78 lat. Przyczyna śmierci nie została ujawniona. Informację przekazał przyjaciel Marka Snowa, a także kompozytor muzyki filmowej, Sean Callery, znany z serialu 24 godziny.

Mark Snow – kariera

Poza Z Archiwum X stworzył też muzykę do innego hitu twórcy tego serialu – Millennium. Jego dokonania mogliśmy usłyszeć w takich serialach jak Tajemnice Smallville, Zaklinacz dusz, Zaprzysiężeni, Hart to Hart, The Love Boat, Starsky & Hutch, Cagney & Lacey czy T.J. Hooker.

Na wielkim ekranie stworzył muzykę do takich filmów jak Nowi mutanci, Ernest Saves Christmas oraz Crazy in Alabama. Jego ostatnią znaną pracą był wspomniany projekt oparty na komiksach ze świata X-Menów.

Przypomnijmy sobie ten ponadczasowy temat muzyczny z Z Archiwum X, który zawsze wprowadzał w charakterystyczny klimat serialu.