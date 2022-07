Back to Black - powstanie film biograficzny o Amy Winehouse. Znaleziono reżyserkę

fot. materiały prasowe

Trwają prace nad Back to Black, filmem biograficznym, którego bohaterką będzie tragicznie zmarła piosenkarka Amy Winehouse. Sam Taylor-Johnson (Pięćdziesiąt twarzy Greya) stanie za kamerą projektu, dla której jest to bardzo ważna produkcja. Reżyserka była bowiem bliską przyjaciółką zmarłej piosenkarki. Variety sugeruje, że prace nad filmem znajdują się na etapie castingu i twórcy chcą obsadzić mniej znaną aktorkę w głównej roli.

Co ciekawe, Back to Black ma pełne poparcie Mitcha Winehouse'a, ojca piosenkarki, który został przedstawiony w negatywnym świetle w nagrodzonym Oscarem filmie dokumentalnym Amy. Mitch Winehouse brał również udział w filmie dokumentalnym BBC Reclaiming Amy z 2021 roku, który upamiętnił 10. rocznicę śmierci Amy.

fot. materiały prasowe

Amy Winehouse - kim była?

Winehouse, najbardziej znana z przebojów, takich jak Rehab i You Know I'm No Good, zmarła w wieku 27 lat z powodu zatrucia alkoholem w 2011 roku. Wydała dwa albumy, Frank i Back to Black. Ten ostatni przyniósł jej sześć nagród Grammy.