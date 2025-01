3000 metrów nad ziemią wygrywa weekend w kinach. To może być najgorszy okres roku

fot. materiały prasowe

Według analiz łączne wpływy z weekendu w amerykańskim box office wyniosły jedynie 70,2 mln dolarów. Wszyscy zgodnie twierdzą, że na przestrzeni roku będzie to prawdopodobnie najgorszy okres w kinach. Powodem ponownie jest brak atrakcyjnych tytułów przyciągających widzów.

Tak lata Superman w spocie. Wideo w sieci

3000 metrów nad ziemią – box office

Nowość 3000 metrów nad ziemią zajęła pierwsze miejsce w box office z wynikiem 12 mln dolarów. Nie jest to jednak głośny film, a fatalne recenzje krytyków oraz przeciętne opinie widzów nie zachęciły tłumów do seansu. Po dobrze odebranych tytułach w karierze reżyserskiej Mela Gibsona, jest to jego pierwsza poważna wpadka. Film nie miał jeszcze premiery w innych krajach świata. Jego budżet wyniósł jedynie 25 mln dolarów.

Jest to jedna z dwóch nowości w zestawieniu. Drugą jest Presence w reżyserii Stevena Soderbergha, która nie przyciągnęła uwagi widzów. Film zadebiutował na szóstym miejscu z wynikiem 3,4 mln dolarów przy niewielkim budżecie wynoszącym 2 mln dolarów.

