The Beatles: Get Back - nowy zwiastun dokumentu o Beatlesach

fot. Materiały Prasowe

The Beatles: Get Back to dokument opowiadający o kulisach powstawania przedostatniego krążka studyjnego The Beatles o tytule Let It Be. Reżyser filmu, Peter Jackson, otrzymał dostęp do 55 godzin niewidzianego wcześniej materiału oraz 140 godzin dźwięku nagranego w trakcie procesu twórczego albumu. Dokument ma być "jak maszyna czasu, która zabiera nas do 1969 roku i pokazuje nam czwórkę przyjaciół bawiących się muzyką". Peter Jackson dodał, że "normalny film" nie spełni oczekiwań fanów. Twórca potwierdził, że The Beatles: Get Back będzie trwało 6 godzin i ukaże się aż w trzech częściach. Disney wydało krótkie oświadczenie, dotyczące historycznego momentu.

Peter Jackson jest jedyną osobą w ciągu 50 lat, która otrzymała dostęp do "skarbu Beatlesów"

The Beatles: Get Back - oficjalny zwiastun

Pierwszy nadchodzący odcinek The Beatles: Get Back zadebiutuje w Święto Dziękczynienia (25 listopada 2021 roku). Kolejne dwie części pojawią się 26 i 27 listopada 2021 roku na Disney+. Każdy z epizodów ma trwać 2 godziny. Film powstał przy współudziale Paula McCartneya i Ringo Starra, Yoko Ono oraz żony George'a Harrisona, Olivii Harrison.

fot. Disney+