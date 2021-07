Batgirl - aktorka została wybrana. Kto zagra filmową bohaterkę?

fot. DC

Za nami ostatni etap testowania kandydatek do roli Batgirl. Warner Bros. i DC Films postawili na Leslie Grace. Tak donosi portal Deadline opierający się na swoich informatorach. Jednak z uwagi na to, że jest to jedno z najlepszych źródeł, a informatorzy The Hollywood Reporter potwierdzają ich doniesienia, nie traktujemy tego jako plotkę.

Leslie Grace jest młodą aktorką, która zadebiutowała w 2021 roku w filmie In The Heights. Wzgórza marzeń. Jej przesłuchanie miało przekonać producentów do roli. Tym samym pokonała ona w ostatniej fazie Isabelę Merced oraz Zoey Deutch. Warner Bros, nie komentuje informacji portali internetowych.

Leslie Grace w Into the Heights

Leslie Grace - Into the Heights

Przypomnijmy, że Batgirl ma być filmem tworzonym stricte dla platformy HBO Max bez emisji w kinach. Jest to więc pierwszy filmowy projekt oparty na komiksach DC tworzony dla tego VOD. Za kamerą staną Adil El Arbi i Bilall Fallah, którzy zdobyli uznanie dzięki hitowi Bad Boys for Life. Autorką scenariusza jest Christina Hodson, a Kristin Burr produkuje.

Szczegóły fabuły nie są znane. Wiemy jedynie, że w centrum będzie Barbara Gordon, znana także jako Batgirl, która jest córka słynnego komisarza Gordona. Nic poza tym nie ujawniono. Nie wiadomo również, czy film będzie powiązany fabularnie ze światem Wonder Woman, Batmana i Aquamana. Data premiery nie jest znana.