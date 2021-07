Wonder Woman, królowa popkultury, kończy 80 lat. DC szykuje 12 komiksów; są Beyonce i Greta Thunberg

DC/Netflix

We wrześniu i w październiku DC wypuści na amerykańskim rynku aż 12 pozycji, które mają być częścią obchodów 80. rocznicy komiksowego debiutu Wonder Woman - przypomnijmy, że najsłynniejsza bohaterka popkultury po raz pierwszy pojawiła się w zeszycie All Star Comics #8, datowanym na 21 października 1941 roku.

Wśród zapowiedzianych tytułów znajdą się:

Wonderful Women of the World (28.09) - ten zbiór krótkich opowieści ukaże historię 23 kobiet z prawdziwego świata, które w swoim postępowaniu kierują się tymi samymi co Diana zasadami; wśród nich znajdą się Beyoncé Knowles

Wonder Woman 80th Anniversary 100-page Spectacular (5.10) - specjalny, 100-stronicowy zeszyt skupi się na ukazaniu historii Amazonki na przestrzeni kolejnych dekad; scenarzystami będą m.in. Mark Waid Tom King Becky Cloonan

Wonder Woman Historia: The Amazons (19.10) - pierwszy zeszyt szykowanej przez Kelly Sue DeConnick Phila Jimeneza

Nubia & The Amazons (19.10) - pierwszy zeszyt serii, za którą odpowiadają Vita Ayala i Stephanie Williams; fabuła skupi się na nowej królowej Temiskiry, Nubii, która przejęła ten tytuł po wydarzeniach ukazanych w Infinite Frontier;

Wonder Woman #780 (12.10) - kolejny zeszyt zasadniczej serii poświęconej Amazonce, w którym Diana ostatecznie powróci na Ziemię po długiej wędrówce po Walhalli i Sferze Bogów;

Wonder Woman Black & Gold #5 (26.10) - jednym z autorów tej historii jest legendarny Kurt Busiek

Wonder Girl #6 (26.10) - kolejna odsłona przygód Yary Flor, która rzuci nowe światło na to, czy protagonistka faktycznie jest bohaterką, czy bronią, mającą doprowadzić do upadku Amazonek;

Wonder Woman: 80 Years of the Amazon Warrior (14.09) - specjalna antologia będzie złożona z najsłynniejszych historii z udziałem Diany, począwszy od jej komiksowego debiutu; autorami poszczególnych segmentów są twórca postaci, William Moulton Marston George Perez Greg Rucka

Wonder Woman: Adventures of Young Diana Special (12.10) - skierowana do najmłodszych odbiorców pozycja pokaże zmagania młodej Diany na Temiskirze i w świecie ludzi;

Wonder Woman #1 (19.10) - Greg Rucka i Liam Sharp

Wonder Woman: Tempest Tossed (19.10) - powieść graficzna od Laurie Halse Anderson

Diana Princess of the Amazons (19.10) - kolejna z pozycji przeznaczonych dla dzieci, która skupi się na losach 11-letniej Wonder Woman.

Zobaczcie okładki wszystkich tytułów:

