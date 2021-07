Moc Prędkości i Skała Wieczności słabną. Tajemnicze zdarzenie niszczy źródła mocy uniwersum DC

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Ledwie wczoraj donosiliśmy Wam o dziwnym zachowaniu Mocy Prędkości w komiksowych przygodach Flasha. Jak się jednak teraz okazuje, osłabieniu ulegają także inne źródła potęg uniwersum DC - dająca siłę Zielonym Latarniom Centralna Bateria Mocy i stojąca za zdolnościami Shazama Skała Wieczności.

W zeszycie Shazam #1 Doktor Fate zwołał spotkanie Młodych Tytanów, informując ich o tajemniczym "niebiańskim zdarzeniu", które doprowadza do takiego obrotu spraw. Póki co wiemy jedynie, że rozciąga się ono na całą siatkę czasoprzestrzeni - to przez nie Moc Prędkości zachowuje się niestabilnie, Centralna Bateria Mocy wybuchła na planecie Oa (odbierając również życie wielu członkom Korpusu Zielonych Latarni), a Skała Wieczności została przeniesiona do piekła, co nie pozwala Billy'emu Batsonowi na przemianę w herosa.

Batson i student Akademii Młodych Tytanów o imieniu Dane postanowili teraz udać się do piekła, aby rozwikłać zagadkę. Wiele wskazuje na to, że wpływające na źródła mocy zdarzenie ma związek z tym, co zobaczyliśmy w rozgrywającym się w przyszłości evencie Future State - to w nim, chcąc chronić Skałę Wieczności, Billy i Shazam zostali rozdzieleni, funkcjonując później jako dwie odrębne istoty.

Według Doktora Fate'a na razie nie możemy jednak mówić o kolejnym Kryzysie - "jeszcze nie".