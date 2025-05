Batman 2: ważna aktualizacja. Projekt mógł stracić reżysera

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według danych Production Weekly zdjęcia do drugiej części Batmana planowo mają rozpocząć się w marcu 2026 roku, co na pewno ucieszy fanów, czekających na jakąś aktualizację odnośnie projektu. Jest jednak również zła wiadomość. Na liście osób zaangażowanych w projekt brakuje nazwiska Matta Reevesa, reżysera i scenarzysty. Był odpowiedzialny także za poprzednią część i stoi na czele tej odłogi ekranowego uniwersum DC.

Oczywiście, to może być przeoczenie. Krążą jednak plotki, że Matt Reeves zmaga się z problemami osobistymi, które wpływają na jego pracę, a studio może nie chcieć kolejnych opóźnień. Z drugiej strony, trudno uwierzyć, by Warner Bros. zastąpiło filmowca kimś innym, skoro to dzięki jego oryginalnej wizji projekt okazał się tak wielkim sukcesem.

Znany insider Jeff Sneider w podcaście The Hot Mic skomentował całą sytuację. Choć nie wie, czy Matt Reeves nadal jest zaangażowany w projekt, to „nie byłby zaskoczony”, gdyby widzowie zobaczyli znów Batmana dopiero w głównej osi czasu DCU (uniwersum Matta Reevesa działa od niego niezależnie).

Na pewno te doniesienia nie napawają optymizmem biorąc pod uwagę fakt, że Batman 2 został już kilka razy opóźniony. Na razie jednak nie zostało oficjalnie potwierdzone, by Matt Reeves zrezygnował z projektu, więc należy tę informację traktować z przymrużeniem oka.