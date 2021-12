Batman - japoński zwiastun ma nowe sceny. Jest sugestia powiązania Bruce'a ze złoczyńcą

fot. Warner Bros.

Nowy japoński zwiastun Batmana zapowiada głębsze powiązania Riddlera z Brucem Waynem. Wręcz można wywnioskować, że panowie znali się w przeszłości na stopie prywatnej, o czym świadczy kadr z wycinkami z gazet, na którym jest młody Bruce Wayne i tajemniczy chłopak w okularach ze znakiem zapytania narysowanym wokół twarzy (to prawdopodobnie jest właśnie Riddler). Do tego trailer wyraźnie zwraca uwagę widzów na fakt, że Riddler raczej rozwiązał zagadkę i wie, kim naprawdę jest Batman. Biorąc pod uwagę, że z opisu fabuły wiemy, iż śledztwo sprawi, że cała intryga będzie bliska Wayne'owi, to wszystko zaczyna nabierać sensu.

Batman - zwiastun

fot. Warner Bros.

Batman - o czym film?

Bruce Wayne sieje strach w sercach kryminalistów już drugi rok, a to wprowadza go głęboko w cień Gotham. W świecie pełnym skorumpowanych osób z najwyższych sfer ma jedynie kilku zaufanych sojuszników jak Alfred Pennyworth (Andy Serkis) i James Gordon (Jeffrey Wright). Wayne zbudował wokół siebie wizerunek uosobienia zemsty. Gdy zabójca swoimi sadystycznymi machinacjami celuje w elitę Gotham pozostawiając tajemnicze tropy, to zmusza największego detektywa na świecie do przeprowadzenia śledztwa.

Batman - premiera 4 marca 2022 roku tylko w kinach.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.