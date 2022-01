Behawiorysta - antyrządowe aluzje i dziwne wpadki w serialu. Też je zauważyliście?

fot. player.pl / TVN

Behawiorysta to nowy serial platformy Player na podstawie książki autorstwa Remigiusza Mroza w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Pierwszy odcinek cieszył się dużym zainteresowaniem wśród widzów. Część z nich zaczęła dostrzegać dziwne rzeczy umieszczone przez ekipę na drugim planie. Okazało się, że ktoś z zamiłowaniem na wszystkich tablicach w serialu rysuje męskie członki. Widzowie dostrzegli w tle również ukryte charakterystycznie ułożone osiem gwiazd i czerwoną błyskawicę. Obie rzeczy są uznawane za symbole antyrządowe.

W poniższej galerii możecie znaleźć zdjęcia z tych scen, które dostaliśmy mailowo od kilku czytelników. Czy znaleźliście więcej takich rzeczy w serialu?

Behawiorysta

Główną postacią Behawiorysty jest były prokurator Gerard Edling, który posiada niezwykłą umiejętność bezbłędnej interpretacji mowy ciała. W tej roli zobaczymy Roberta Więckiewicza.

Czy we współczesnym świecie, gdzie granica między tym co realne, a wirtualne zaciera się, Gerard będzie w stanie rozszyfrować zabójcę, schowanego za ekranem komputera? Czy organom ścigania oraz głównemu bohaterowi uda się zapobiec morderstwom? A może w erze wszechobecnego WiFi, przestarzałe policyjne procedury i długo trwające formalności staną na drodze do uratowania kolejnych ofiar?

W serialu pojawią się także Krystian Pesta, Katarzyna Dąbrowska, Anna Mrozowska, Magdalena Czerwińska, Mirosław Haniszewski, Rafał Zawierucha, Maria Sobocińska i Anna Próchniak.