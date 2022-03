Black Adam przejdzie w DC ogromną przemianę przed debiutem w DCEU. Zaskakujący kierunek

Irvin Rodriguez/DC

DC zapowiedziało powstanie serii Black Adam, która na amerykańskim rynku zacznie się ukazywać niedługo przed debiutem tytułowej postaci w DCEU. W cyklu, za który będą odpowiadać scenarzysta Christopher Priest i rysownik Rafa Sandoval, dojdzie do ogromnych przemian w życiu Teth-Adama. Przypomnijmy, że wydawnictwo od jakiegoś czasu starało się wzbudzić wrażenie, iż szufladkowanie Black Adama wyłącznie jako złoczyńcy jest pieśnią przeszłości - to m.in. dlatego antybohater stosunkowo niedawno dołączył do Ligi Sprawiedliwości.

W nowej serii Teth-Adam będzie zmagał się z tajemniczą chorobą, która najprawdopodobniej całkowicie odbierze mu nieśmiertelność. Umierający protagonista postanowi wybrać swojego następcę, który miałby docelowo stać się nowym władcą i obrońcą państwa Kahndaq. Pewne "mistyczne" zdarzenie znacznie skomplikuje jednak sprawy na tym polu, a Black Adam będzie zmuszony do wkroczenia na zupełnie nową ścieżkę życia.

Zobaczcie materiały promocyjne:

Black Adam #1 - okładki

Komiks Black Adam #1 ukaże się w Stanach Zjednoczonych 21 czerwca.

