DC celebruje postacie LGBTQ+. Pocałunek Harley Quinn i Poison Ivy, chłopak Robina i inne niespodzianki

Travis Moore/DC

DC oficjalnie ogłosiło swoje szeroko zakrojone plany związane z obchodami przypadającego na czerwiec Miesiąca Dumy. W ramach corocznej inicjatywy na amerykańskim rynku ukaże się szereg tytułów, mających celebrować zarówno postacie, jak i twórców wywodzących się ze społeczności LGBTQ+. Czytelnicy będą więc mogli nabyć specjalną antologię DC Pride, zeszyty wchodzące w skład nowych serii, powieści graficzne i komiksy, których okładki przedstawiają bohaterów LGBTQ+.

Najważniejsza w tym kontekście jest licząca sobie aż 104 strony antologia DC Pride 2022, mająca za zadanie przedstawić uniwersum DC z perspektywy wielu postaci reprezentujących mniejszości seksualne. Do sprzedaży trafią również premierowe odsłony nowych serii: 6-częściowej Poison Ivy (tytułowa antybohaterka wyprowadzi się z Gotham i spróbuje ocalić świat - to posunięcie może jednak doprowadzić do zniszczenia naszej planety), 4-częściowej Nubia: Queen of the Amazons (Nubia będzie przewodzić Amazonkom jako królowa Temiskiry), 6-częściowej Multiversity: Teen Justice, a także rozpisany na 64 strony one-shot DC Pride: Tim Drake Special, który skupi się na relacji jednego z Robinów ze swoim chłopakiem, Bernardem.

Już teraz zaprezentowano kilka okładek do poszczególnych tytułów; wielką popularnością w sieci cieszy się zwłaszcza ta, która przedstawia intymną chwilę Harley Quinn i Poison Ivy. Zobaczcie sami:

DC Pride 2022 - okładka alternatywna

Antologia DC Pride 2022 ukaże się w USA 31 maja.

