Dalsze problemy Blade'a z MCU. Nowe informacje o filmie na to wskazują

Blade to film MCU, który został ogłsozony w 2019 roku i przez te lata nie udało się nic zrobić, aby wypuścić go na ekrany. Nowe informacje są nieoficjalne, ale potwierdzają to, o czym czytaliśmy w 2024 roku, że Blade ma nadal duże problemy i raczej go nie zobaczymy w kinach.