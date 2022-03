Oto jedyny z Eternals, który przeraża bardziej niż Thanos. Wuj Szalonego Tytana już czeka

Marvel

Do sieci trafiła zapowiedź one-shotu Eternals: The Heretic, za który odpowiadają scenarzysta Kieron Gillen oraz rysownicy Ryan Bodenheim i Edgar Salazar. Już od kilkunastu tygodni wiemy, że w tym komiksie dojdzie do spotkania Thanosa z jedynym Przedwiecznym, którego należy uznać za bardziej przerażającego od Szalonego Tytana - jest nim Uranos, wuj antagonisty.

Złowrogość Uranosa podkreśla nawet oficjalny opis fabuły:

Thanos jest teraz przywódcą Eternals! Wierzcie jednak lub nie, ale w gruncie rzeczy nie jest on najgorszym z władców, których widziała społeczność Przedwiecznych... Ten tytuł należy do kogoś nawet bardziej przerażającego. Thanos jest złowrogi, to nie ulega wątpliwości, jednak kto był pierwotnym złem, z którego wywodzą się inni ze złowrogich Eternals? Poznajcie Uranosa, Nieumarłego. Niech Celestianie okażą litość waszym duszom.

Zobaczcie plansze promocyjne:

Eternals: The Heretic - plansze

Uranos Nieumarły to postać wprowadzona w zeszycie Captain Marvel #29 - to właśnie on chciał zgładzić ludzką cywilizację, czemu sprzeciwił się jego brat, Kronos (dziadek Thanosa). Cała sytuacja doprowadziła do wojny domowej w społeczności Przedwiecznych; Uranos został ostatecznie pokonany, a Kronos skazał go na liczone w tysiącach lat wygnanie.

Warto też dodać, że w powiązanej fabularne z The Heretic zasadniczej serii Eternals Szalony Tytan spotkał niedawno swoich rodziców, odkrywając tajemnice związane ze swoją rodziną.

