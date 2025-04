UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Blade Runner: Time To Live miało być „skupioną na postaci, kinową, przygodową grą akcji”. Gracze mieli śledzić losy pewnego Łowcy Androidów w roku 2065, a główny wątek fabularny planowano na około 12 godzin rozgrywki. Materiały udostępnione przez Insider Gaming sugerują, że produkcja miała oferować „wciągającą historię, łączącą filozoficzne motywy Blade Runnera z dynamiczną rozgrywką zawierającą elementy gry akcji i przygodowej”.

Akcja miała rozgrywać się w Nowym Zurichu. Główny bohater został zdradzony przez organizację, dla której pracował, a następnie porzucony na pewną śmierć przez ludzi, którym ufał i których uważał za swoich braci.

Blade Runner: Time To Live rzekomo weszło w fazę preprodukcji we wrześniu 2024 roku. Prototypowanie tytułu miało zakończyć się we wrześniu 2025 roku, a premierę wstępnie zaplanowano na rok 2027.

Jednak, jeśli wierzyć źródłom, projekt nie doczeka się realizacji. Jak donosi Insider Gaming, gra została skasowana. Powodów anulowania nie podano, zaznaczono jedynie, że decyzja miała związek z firmą Alcon Entertainment – właścicielem praw do marki Blade Runner.