Psi Patrol z nowym filmem w kinach. Znamy obsadę oryginalnego dubbingu

PAW Patrol: The Dino Movie to trzeci części film z franczyzy Psi Patrol, która cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci. Animowana produkcja trafi do kin latem 2026 roku, ale już ogłoszono obsadę dubbingową oryginalnej wersji.

PAW Patrol: The Dino Movie - obsada

Do swoich ról powrócili Lucien Duncan-Reid i Nylan Parthipan jako Rubble i Zuma, Carter Young jako Marshall, Hayden Chamberlen jako Rex, Rain Janjua jako Chase i William Desrosiers jako Rocky. Do tego Mckenna Grace ponownie wcieli się w Skye. Nie zabraknie również Rona Pardo, który podkłada głos wielu postaciom, w tym Kapitanowi Turbotowi.

Ponadto obsadę uzupełnili: Jameela Jamil, Terry Crews, Paris Hilton, Snoop Dogg, Bill Nye i Meredith MacNeill. Do tego Henry Bolan zdubbinguje Rydera. Głosu użyczą także Jennifer Hudson i Fortune Feimster.

Ramsey Naito, prezes Paramount Animation i Nickelodeon Animation, tak skomentował wybór obsady:

Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani, mogąc zaprezentować widzom na całym świecie kolejny rozdział Psiego Patrolu, który jest większy, lepszy i odważniejszy niż kiedykolwiek – z udziałem wybitnej obsady, która tchnie życie w te postacie w świeży i ekscytujący sposób.

PAW Patrol: The Dino Movie – fabuła

Kiedy Psi Patrol podróżuje statkiem, zaskakuje go tajemnicza burza. Rozbijają się na tajemniczej wyspie pełnej dinozaurów. Tam spotykają Rexa – szczeniaka, który utknął tam na wiele lat i przez ten czas stał się ekspertem w dziedzinie wszystkiego, co jest związane z dinozaurami. W międzyczasie największy rywal Psiego Patrolu, Humdinger chwyta się nadziei na wykorzystanie zasobów naturalnych znajdujących się na wyspie i nieumyślnie powoduje erupcję ogromnego, uśpionego dotychczas wulkanu. Psi Patrol zostaje więc wciągnięty w serię ryzykownych akcji ratunkowych, tak ogromnych jak same dinozaury i poważniejszych niż wszystko, w czym brał udział do tej pory. Muszą powstrzymać Humdingera, zanim wszyscy mieszkańcy wyspy wyginą.

Reżyser dwóch poprzednich filmów, Cal Brunker, również wyreżyseruje najnowszą część. Jest także odpowiedzialny za scenariusz, który napisał wraz z Bobem Barlenem.

PAW Patrol: The Dino Movie - premiera w kinach 31 lipca 2026 roku. Nie zostało jeszcze potwierdzone, czy ta data dotyczy także Polski.