Powstanie spin-off serialu Bosch z Maggie Q jako Renée Ballard. Pierwsze szczegóły

fot. materiały prasowe

W 2014 roku na platformie Amazon Prime Video zadebiutował serial Bosch na podstawie książek Michaela Connelly'ego. W 2022 roku pojawił się inny serial powiązany z tą franczyzą, czyli Bosch: Dziedzictwo. W obu z nich główne role grał Titus Welliver. To ma się zmienić wraz z powstaniem kolejnego spin-offu na podstawie książek Connelly'ego. Tym razem główną bohaterką zostanie Renée Ballard, policjantka z Los Angeles, w którą wcieli się Maggie Q.

O czym opowie spin-off z Renée Ballard?

Niezatytułowany serial będzie śledzić poczynania Renée Ballard. Młoda policjantka z Hawajów ma dowodzić nową jednostką w Los Angeles zajmującą się sprawami, które są przedawnione lub zamrożone. To źle sfinansowana jednostka, na którą składają się sami ochotnicy, a która ma najwięcej spraw na głowie w mieście. Renée Ballard podchodzi do spraw zamrożonych w czasie z empatią i determinacją. Kiedy podczas swoich śledztw odkryje większy spisek, zwróci się o pomoc do swojego dawnego sojusznika, Harry'ego Boscha (Titus Welliver), by pomógł jej w nawigowaniu pomiędzy niebezpieczeństwami czyhającymi na nią i jej jednostkę.