Napoleon - Brian Cox o roli Joaquina Phoenixa: naprawdę paskudny występ

Niektórzy fani sądzili, że Brian Cox być może żartuje, krytykując rolę Joaquina Phoenixa w filmie Napoleon, ale nic na to nie wskazuje. Cox bardzo często proponuje tego typu tyrady, w których mówi negatywnie o wielu rzeczach. Aktor śmiertelnie poważnie ocenił kolegę po fachu, Podczas London HistFest powiedział otwarcie co o tym myśli.

Tak wygląda ocena Briana Coxa:

- To paskudne. Naprawdę paskudny występ. To okropne. Nie wiem, co on sobie myślał, ale sądzę, że wina całkowicie leży po jego stronie. Nie sądzę, by Ridley Scott mu pomagał. Sam zagrałbym o wiele lepiej niż Joaquin Phoenix. Możesz mówić, że to dobry dramat, ale nie - to kłamstwa.